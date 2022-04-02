رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لتوحيد جهود اللبنانيين من أجل نهوض البلاد وتعافيها

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القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إلى توحيد جهود اللبنانيين من أجل النهوض بالبلاد وتعافيها، جاء ذلك في تصريحات له اليوم خلال ملتقى نظمته نقابة المهندسين في محافظة الشمال.

وعبر ميقاتي عن أمنيته من الوصول إلى إنجاز الخطة المطلوبة للتعافي والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد والوصول إلى انتخابات نيابية تكون عنوانا أكيدا للتغيير الذي ينشده اللبنانيون.

وهنأ ميقاتي، اللبنانيين ببداية شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه شهر العطاء والمحبة والتسامح ومشددا على ضرورة توحد جهود جميع اللبنانيين من أجل البلاد.