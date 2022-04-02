شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بالهدنة الإنسانية فى اليمن ويدعو الجميع لاحترامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالهدنة الإنسانية التي وافقت الأطراف اليمنية عليها، والتي تدخل حيز النفاذ اليوم، وتستمر لشهرين.

وأكد أبو الغيط أن الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمي من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، معرباً عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط ناشد جميع الأطراف المنخرطة في النزاع في اليمن باحترام الهدنة الإنسانية، وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد، وكذا وقف جميع العمليات العسكرية عبر الحدود اليمنية، حتى يحصل الشعب اليمني على فُرصة لالتقاط الأنفاس، وبما يسمح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بمباشرة عمليها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.