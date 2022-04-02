شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى ليبيا: نعمل من أجل المصالحة الليبية فى ظل حكومة منتخبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد فى ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين.

جاء ذلك فى تعليق نورلاند - نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم /السبت/ - على استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار خلال السنوات العشر المقبلة التى تستهدف ليبيا ضمن عدد من الدول، وأكد نورلاند أن "الاستراتيجية العشرية" تظهر التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية.

كان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد أعلن أمس /الجمعة/ تنفيذ استراتيجية عشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع عدة دول بينها ليبيا.

وكشف بلينكن أن "الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومات الشريكة والشركات والمجتمع المدنى لبناء القدرة على الصمود فى كل من هايتى وليبيا وموزمبيق، وبابوا غينيا الجديدة، وساحل غرب أفريقيا".