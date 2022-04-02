شكرا لقرائتكم خبر عن القبس الكويتية: رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيطلب إعفاءه من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصدر حكومى أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيطلب إعفاءه من المنصب؛ بتقديم استقالته إلى القيادة السياسية.

وأفاد مصدر مسئول عن توجه لتكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة فى المرحلة القادمة، ويأتى ذلك فيما ارتفع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم التصويت مع عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب كتلة حدس.



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وأكد المصدر، أن الحكومة لن تدخل جلسة الأربعاء المقبل 6 أبريل للتصويت على طلب طرح، حيث إن الخالد سيتقدم باستقالته خلال الأيام القادمة.