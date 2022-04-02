شركة "سامسونغ" تكشف عن تلفزيونها المتميّز الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات رؤيتها لتجربة جديدة ومبتكرة للمستخدمين، وقدمت أحدث منتجاتها التلفزيونية المتميزة.



وخلال الحدث المباشر عبر الإنترنت، الذي جاء بعنوان "Unbox & Discover 2022"، تناولت الشركة الميزات المخصصة في أجهزة التلفزيون لديها القائمة على الذكاء الاصطناعي، فضلا عن خصائص الاتصال السلس.

وقال "هان جونغ-هي"، نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات ورئيس قسم تجربة الأجهزة (Device eXperience)، إن تكنولوجيا "سامسونغ" «يجب أن تكون قادرة على تزويد المستخدمين بخدمات مخصصة وأداء الوظائف الضرورية دون إلزام المستخدمين بمعرفة التقنيات أو المنتجات الجديدة».

ولتحقيق تلك الأهداف، كثفت "سامسونغ" جهودها لتحسين الاتصال بين أجهزة "سامسونغ" المنزلية من خلال تقنية "SmartThings"، وهي منصة برمجية تربط بين الأجهزة وتتحكم فيها، ومن خلال قائمة النظام الذكية "Smart Hun" التي تم تحديثها بواجهة جديدة وميزات ترفيهية وصحية مختلفة، وفقا لما ذكره "هان".

كما كشفت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة عن أحدث أجهزتها التلفزيونية الجديدة "Neo QLED 8K" خلال الحدث، والذي قالت إنه يمكنه تحليل مقاطع الفيديو من خلال تقنيات التعلم العميق القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتقديم «ألوان ثرية للغاية ودرجات عميقة من التباين» لتوفير تفاصيل زاهية وواضحة.

وتعمل "سامسونغ" على تنويع تشكيلة التلفزيونات المتميزة لديها وإنشاء أشكال مختلفة منها. وقالت الشركة إن التلفزيون "Micro LED" ذا المقاس 89 بوصة، وهو الأعلى في شريحة التلفزيونات الفاخرة، سيصدر بعد مايو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الشركة أجهزة تلفزيون "QD-OLED" المتميزة، والتي تستخدم شاشات الكوانتم ذاتية الانبعاث وتقنية "OLED"، لأول مرة في بعض الأسواق المختارة.

وقالت "سامسونغ" إن تلفزيونات "QD-OLED" توفر دقة أعلى وجودة أفضل للصور ومرئيات أكثر واقعية مقارنة بشاشات "OLED" التقليدية، وهو القطاع الذي تهيمن عليه شركة "إل جي" للإلكترونيات بأكثر من 60% من حصة السوق.