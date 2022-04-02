تطبيق واتساب يطرح تحسينات مذهلة على الرسائل الصوتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن تطبيق واتساب عن طرحه خلال الأسابيع المقبلة حزمة من التحسينات على رسائل الصوتية، وتشمل هذه التغييرات قدرة المستخدمين على الاستماع إلى رسالة الصوتية أثناء قراءتهم للدردشات الأخرى، وكذلك تشغيل الرسائل بسرعة 1.5 أو ضعفين.



كما ستوفر واتساب لمستخدميها ميزة إيقاف التسجيل مؤقتا واستئنافه، وهو ما يجعلهم لا يضطروا إلى ترك فجوات كبيرة من الصمت إذا كانوا يفكرون فيما سيقولون بعد ذلك، أو أن يعيدوا التسجيل في حال أن كانوا بحاجة إلى إجراء محادثة قصيرة في الحياة الواقعية.

وسيتيح واتساب لجمهوره فرصة الاستماع إلى رسالة قبل إرسالها من خلال «مسودة»، وذلك للتأكد من عدم مقاطعتها عن طريق الخطأ، أو تضمين شيء لا يرغبون أن تحتويه رسالتهم المسجلة.

وسيكون مستخدمو واتساب قادرين على استكمال الاستماع إلى رسالة صوتية التي توقفوا في منتصفها، نتيجة انشغالهم بأمر ما، وهو ما سيوفر عليهم الاستماع إلى الرسالة بالكامل.

وقال «واتساب» في بيان عن إجرائه تحسينا جماليا طفيف على الرسائل الصوتية، وهي أنها ستتخذ شكل «أمواج» بدلا من خط لإظهار تقدم تشغيل الرسالة الصوتية.

وكشف واتساب أن مستخدميه يرسلون ما معدله 7 مليارات محادثة صوتية يوميا.