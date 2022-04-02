اخبار الخليج

شركة شاومي تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد المخصصة للألعاب الإلكترونية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة شاومي تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد المخصصة للألعاب الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شاومي عن شكل مواصفات Black Shark 5 Pro الذي صنف كأحد أفضل هواتف أندرويد المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

 

وحصل الهاتف، الذي تبلغ أبعاده (0163.9/76.5/9.5) ملم، وزنه 220 غ، على هيكل مقاوم للماء والغبار والصدمات.

 

أما شاشته، فجاءت من بين أفضل شاشات الهواتف من حيث الأداء، وجاءت من نوع OLEDبمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

 

ويضمن الأداء الممتاز له نظام "أندرويد-12" مع واجهات تشغيل Joy UI 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1  المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

 

والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (108+13+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

 

وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، بطارية بسعة 4650 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا