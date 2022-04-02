مسلسل "مين قال" يحقق تفاعلا على مواقع التواصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

انطلق الموسم الرمضاني 2022 على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، وحقق مسلسل "مين قال" تفاعلا على مواقع التواصل.



ويشارك في بطولة المسلسل، الفنان السوري جمال سليمان، ونادين، ووجوه شابة منهم أحمد داش، وديانا هشام، وإلهام صفي الدين، وأميرة أديب. والمسلسل من سيناريو مجدي أمين، ومن إخراج نادين خان.

ويلعب داش دور طالب في مرحلة الثانوية العامة، ويحقق تفوقا خلال دراسته، ويرغب الأب الذي يستخدم طريقة سلطوية وعنيفة في التعامل مع ابنه، في دخوله كلية الهندسة، لكن الأخير يفضل كلية التجارة ليفتتح مشروعه الشخصي.

ويظهر في صراع الأب والابن، كيفية التعامل بين الاثنين، وهو من الأعمال التي تعرض في 15 حلقة، ويدور في إطار كوميدي واجتماعي، حول أزمات يمر بها الشباب ممن لم تتخط أعمارهم 18 عاما.

ويتميز شريف (أحمد داش) بموهبة كبيرة في صناعة الأورجامي من الورق، كما يقوم بمشروع خاص به لبيع المنتجات من خلال الإنترنت، ليقوم والده بغلق حسابه على أنستقرام، لأنه يعطله عن مسيرته الدراسية، وعلى مدار المسلسل تظل وجهات النظر مختلفة في شؤون عدة، بين جيلين مختلفين يمثله الأب، والابن.

وفي أحداث الحلقة الأولى، كانت عائلة جلال (جمال سليمان) وزوجته (نادين)، تتابع نتيجة الثانوية العامة لابنهما، ويصر الأب على دخوله كلية الهندسة، ويدفع مصاريف الدراسة بإحدى الجامعات الخاصة.

ويظهر أصدقاء شريف، وهم يسخرون منه ومن أفكاره حول الأعمال المنزلية المصنوعة من الورق.