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روسيا.. الصحة تسجل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية، عن تسجيل أول لقاح أنفي في العالم ضد .

 

وجاء في بيان الخدمة أن "وزارة الصحة الروسية سجلت الشكل الأنفي للقاح (سبوتنيك V) للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا الاتحادية".

 

وأوضحت الوزارة أن اللقاح الأنفي يتكون من جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، مضيفة أنه يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر.

 

وكان نائب مدير مركز "غاماليا"، دينيس لوغونوف، قال في وقت سابق إن اللقاح الأنفي الجديد ضد كورونا يترك حدا أدنى من التأثيرات الجانبية على متلقيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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