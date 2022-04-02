شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على صحة القناة الهضمية.. وما أهميتها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يوجد لصحة القناة الهضمية تأثير هام على صحة جسمك بالكامل، مع زيادة الأدلة التي تشير إلى أن ميكروبيوم الأمعاء الصحي مهم لصحتنا العقلية، فضلا عن نظام المناعة الفعال.



وتقسم أمعاؤنا الوجبات التي نتناولها إلى شكل وظيفي يمكن أن يدخل مجرى الدم ويذهب إلى حيث يحتاجه الجسم. ولسوء الحظ، يمكن أن تسوء الأمور في عدة مراحل من هذه العملية، من أمراض الجهاز الهضمي الخطيرة إلى عدم تحمل الطعام ما يسبب مشاكل في كيفية استخلاص أجسامنا للمغذيات من الطعام.

ما هي صحة القناة الهضمية؟

من المريء إلى الأمعاء، تغطي صحة القناة الهضمية صحة الجهاز الهضمي بأكمله - أجزاء الجسم المسؤولة عن تكسير طعامنا إلى مغذيات فردية نستخدمها لتشغيل أجسامنا. وكل جزء من القناة الهضمية له وظيفة مختلفة وتقوم مستعمرات مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة بمهمة تقسيم الطعام إلى أشكال أكثر قابلية للهضم.

وتشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي له تأثير مباشر على سكان هذه المستعمرات، مع اتباع نظام غذائي غني بالدهون أو السكر يشجع البكتيريا التي تستهلك هذه العناصر الغذائية، والنظام الغذائي الغني بالألياف يشجع البكتيريا المحبة للألياف التي تعيش بشكل عام على طول الأمعاء. لذلك تذكر، عندما تأكل، فأنت لا تطعم نفسك فقط، بل تغذي أيضا مليارات من بكتيريا الأمعاء، وتؤثر اختياراتك الغذائية على البكتيريا التي تعمل بشكل جيد.

وهناك أدلة على أن هذه البكتيريا قد يكون لها تأثير على طول العمر، كما هو موضح في بكتيريا الأمعاء الفريدة للأشخاص الذين يعيشون حتى سن 100. وبالإضافة إلى ذلك، قد تمنح بعض بكتيريا الأمعاء الرياضيين ميزة وتزدهر في أجسامهم وتحسن أدائهم.

وتتواصل الأمعاء السليمة مع الدماغ من خلال الشبكة العصبية وباستخدام الهرمونات - هكذا نعرف متى نشعر بالجوع وما قد نتخيله. إن ميكروبيوم الأمعاء فريد من نوعه، لذا فإن الأطعمة التي تساعد شخصا ما على الازدهار قد تسبب تهيجا لدى الآخرين. وأكثر حالات عدم تحمل الطعام شيوعا هي الغلوتين الموجود في القمح واللاكتوز والكازين الموجودين في الحليب. ويمكن لبعض الأشخاص هضم هذه المكونات دون مشاكل وسيجد الآخرون أنفسهم يعانون من إزعاج شديد وأعراض مزعجة إذا تناولوا هذه الأطعمة.

ما أهمية صحة القناة الهضمية؟

تعتبر القناة الهضمية مهمة للغاية لوظيفة المناعة، حيث يوفر جدار الأمعاء حاجزا، عندما يعمل بشكل صحيح، يمنع الفيروسات والفطريات والبكتيريا "السيئة" من دخول مجرى الدم. ولسوء الحظ، يصبح هذا الحاجز أحيانا منفذا، ويُعرف بالعامية باسم "القناة الهضمية المتسربة"، ما يعني أن هذه الشرور يمكن أن تخترق وتسبب لنا المرض. ويمكن لحالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) ومرض الأمعاء الالتهابي (IBD) ومرض الاضطرابات الهضمية أن تجعل الناس أكثر عرضة لتطوير نفاذية جدار الأمعاء، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض أو العدوى التي تدخل الجسم بهذه الطريقة.

وتظهر الأبحاث أن صحة القناة الهضمية لها أيضا تأثير غير مباشر على الصحة العقلية. والمعروف باسم "الدماغ الثاني"، هناك سبب يجعلنا نشعر بالكثير من مشاعرنا في أحشائنا. وتمتلك بكتيريا الأمعاء القدرة على تحفيز نظامنا العصبي، وإرسال رسائل إلى أدمغتنا من خلال العصب المبهم. ويمكنها أيضا إطلاق هرمونات مماثلة لتلك التي تطلقها أنظمتنا، ما يجعل لها تأثير كبير على أجسامنا وعملية صنع القرار نظرا لمدى صغر حجمها. ويُعرف هذا الاتصال بين القناة الهضمية والدماغ بمحور القناة الهضمية. ويمكن أن يؤثر الإجهاد أيضا على هذه البكتيريا، حيث أن الكثير منها حساس للهرمونات، ما قد يؤدي إلى اختلال التوازن.

فكيف تعرف إذا كان لديك أمعاء صحية؟. قالت كريستي دين، أخصائية التغذية وصحة الأمعاء في Fettle and Bloom، إن القناة الهضمية الصحية يمكن قياسها بعدة طرق. ويمكن أن يكون هذا من عدد المرات التي نذهب فيها إلى الحمام لتمرير البراز، إلى الوقت الذي يستغرقه الطعام في المرور عبر الجسم. والجميع مختلفون، ولكن من الطبيعي أن تذهب ما بين ثلاث مرات في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع. ويمكن أن يشير وقت العبور البطيء جدا أو السريع جدا إلى أن شيئا ما غير مناسب لعملية الهضم. ويجب أن يكون لون البراز بنيا متوسطا إلى غامقا، وناعم الملمس، وأن يمر دون ألم أو انتفاخ أو غازات مفرطة.

ما هي علامات سوء صحة الأمعاء؟

يمكن أن تحدث اضطرابات في صحة القناة الهضمية لعدد من الأسباب، ولكن العلامات الرئيسية التي قد تكون لديك مشكلة هي:

• الانتفاخ.

• براز رخو.

• إمساك.

• حرقة من المعدة.

• استفراغ و غثيان.

وقد لا تبدو الأعراض الأخرى الأكثر غموضا أن لها علاقة كبيرة بصحة الأمعاء، ولكنها في الواقع يمكن أن تكون مؤشرات قوية على وجود خطأ ما.

ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أن عدم التوازن في صحة الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى أنماط نوم مضطربة وانخفاض الطاقة.

ويبدو من الغريب أن الحاجز المناعي الخارجي (الجلد) والحاجز المناعي الداخلي (الأمعاء) مرتبطان، لكن تشير الأبحاث إلى أن تهيج الجلد يمكن أن يكون أحد أعراض ضعف صحة الأمعاء.

ومن المنطقي أن أعراض سوء صحة الأمعاء ستؤثر على الفم، لأن هذا هو المدخل إلى الجهاز الهضمي، ولكن قد لا تدرك أن رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون في الواقع أحد أعراض أن كل شيء ليس على ما يرام في باقي الجهاز الهضمي.

وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من أي من الأعراض، فقد يكون من المفيد زيارة طبيبك أو أخصائي صحة الأمعاء لمناقشة الأسباب والعلاجات المحتملة.

كيف تدعم صحة أمعائك؟

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها مساعدة أمعائك وتعزيز صحة الأمعاء الجيدة: استهلاك البروبيوتيك، والبكتيريا الهضمية الحية والخمائر التي يمكننا تناولها كمكمل غذائي.

ويمكن أن تدعم البريبايوتكس أيضا صحة ميكروبيوم أمعائك، لأنها مصدر غذاء لنبيتات الأمعاء، ما يساعد في الحفاظ على التوازن.

وتلعب الألياف الغذائية دورا في إبطاء حركة الأمعاء، ما يمنح الأمعاء الغليظة وقتا لامتصاص الماء حتى لا يمر في البراز.