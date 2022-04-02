شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين جنوب جنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خاصة، اطلقت النار مباشر على مركبة كانوا يستقلونها قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية اليوم ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة على الفور، وحاصرت المركبة المستهدفة بعد إطلاق عشرات الأعيرة النارية اتجاهها، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها أو تقديم الإسعافات للشبان.