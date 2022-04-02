شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى جو بايدن يرحب بإعلان الهدنة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالإعلان عن هدنة لمدة شهرين في اليمن، وقال بايدن - فى بيان نشر على الموقع الإلكترونى للبيت الأبيض - "أرحب بالإعلان عن هدنة لمدة شهرين في الصراع اليمنى، وهذه المبادرة هى مهلة طال انتظارها للشعب اليمنى".

وأضاف بايدن "بعد سبع سنوات من الصراع، يجب على المفاوضين القيام بالعمل الجاد والضرورى للتوصل إلى تسويات سياسية يمكن أن تحقق مستقبل سلام دائم لجميع الشعب اليمنى". وتابع "أنا ممتن للدور القيادى للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فى تحقيق هذه المبادرة قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنني ممتن للعمل الجاد الذي قامت به الحكومة اليمنية والثقة التى أولتها للوساطة التي تقودها الأمم المتحدة". وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعمل على "ردع التهديدات لأصدقائنا وشركائنا بينما نواصل السعى من أجل وقف التصعيد وإحلال السلام فى جميع أنحاء المنطقة".

بدوره رحب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ مع أول أيام شهر رمضان.

وكتب جونسون على "تويتر": "أمامنا الآن أخيرا فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم".

وأعلن المبعوث الأممى لليمن هانز جروندبرج، موافقة أطراف الصراع على هدنة أممية لمدة شهرين تبدأ اليوم السبت الذى يوافق أول أيام شهر رمضان.

وقد رحب التحالف العربى الذى تقوده السعودية بالمقترح الأممى وكذلك رحبت جماعة الحوثى وقيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالهدنة.