شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تُرحب بإعلان المبعوث الأممى لبدء الهدنة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمنى وعلى (الحدود السعودية - اليمنية).

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان لها، حسبما نقلت قناة (الاخبارية) السعودية - أن المملكة ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية فى اليمن بقبول الهدنة، وتثمن جهود المبعوث الخاص بإعلانها، والتى تأتى بالتماشى مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسى شامل والمعلنة فى شهر مارس 2021.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج قد أعلن مساء أمس أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا ردا إيجابيا على هدنة لمدة شهرين تبدأ من اليوم السبت، فضلا عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود.

بدوره، رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ مع أول أيام شهر رمضان.

وكتب جونسون على "تويتر": "أمامنا الآن أخيرا فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم".

وأعلن المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج، مساء يوم الجمعة، موافقة أطراف الصراع على هدنة أممية لمدة شهرين تبدأ اليوم السبت الذي يوافق أول أيام شهر رمضان.

وقد رحب التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالمقترح الأممي وكذلك رحبت جماعة الحوثي وقيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالهدنة.