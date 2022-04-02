ما هو أفضل الأوقات لتناول منتجات الألبان المخمرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، كيف يمكن الحصول على أكبر فائدة من منتجات الألبان المخمرة.



ويشير الخبير في مقابلة مع راديو"سبوتنيك" إلى أن فوائد منتجات الألبان المخمرة معروفة بتأثيرها الإيجابي في الجسم. ولكن من المهم معرفة متى يجب تناولها للحصول على أكبر فائدة منها.

ويقول، "تكمن أكبر فائدة من منتجات الألبان المخمرة في أنها مصدر للأحماض الأمينية أو البروتينات للجسم، التي هي اللبنات الأساسية لجسمنا. وهذه اللبنات يحتاجها الجسم النامي، والجسم المتعافي من المرض. و بخلاف الحليب لهذه المنتجات ميزات كبيرة، حيث أن سلاسل البروتينات فيها قصيرة، لذلك هي سهلة الهضم. كما تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم المفيد للعظام، وفي هذه الحالة لا يؤثر وقت تناولها في هذه الخصائص، ولا في عملية امتصاصها".

ويضيف، الميزة الأخرى المهمة لمنتجات الألبان المخمرة، هي أنها تعمل على تحسين ميكروبيوم الأمعاء، وفي هذه الحالة يجب تناولها في أوقات معينة.

ويقول، "تحسن منتجات الألبان المخمرة تركيب ميكروبيوم الأمعاء، بفضل احتوائها على ما يسمى Bifidobacterium (جنس من البكتيريا اللاهوائية إيجابية الغرام). كما يطلق عليها أيضا بروبيوتيك. ومن أجل الحصول على أكبر فائدة من هذه المنتجات يفضل تناولها على معدة فارغة. أي بعد فترة من تناول الطعام لا تقل عن 1.5 ساعة وأكثر. كما يجب تناولها مدة لا تقل عن أسبوعين للحصول على الفائدة المرجوة، وحينها يشعر الشخص بتأثيرها الإيجابي".

ويشير الخبير، إلى أنه مع ذلك ، لا ينبغي الإفراط بتناول منتجات الألبان المخمرة، مهما كانت مفيدة. ومن الأفضل أن تحتوي على نسبة متوسطة من الدهون أي حوالي 2.5 بالمئة.

ويضيف، هناك توصية شائعة بعدم تناول منتجات الألبان ليلا. ولكن هذه التوصية لا تشمل المنتجات المخمرة.