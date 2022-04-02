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تصريح ممثلة الصحة العالمية بشأن "سبوتنيك V" و"أوميكرون"

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريح ممثلة الصحة العالمية بشأن "سبوتنيك V" و"أوميكرون" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

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أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أن المنظمة تتواصل مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بشأن لقاح "سبوتنيك V".

 

وتشير فوينوفيتش، في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن منظمة الصحة العالمية قررت تأجيل زيارة وتفتيش مرافق إنتاج اللقاح الروسي، بسبب تعليق الرحلات الجوية من وإلى روسيا.

 

وتقول، "كان من المقرر إجراء عمليات تفتيش مرافق إنتاج اللقاح في مارس، ولكن تم تأجيلها بسبب تعليق الرحلات الجوية من وإلى روسيا. ومع ذلك يبقى المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية على اتصال مباشر مع صندوق الاستثمار المباشر".

 

وتؤكد فوينوفيتش على أنه خلال استمرار التواصل بين الجانبين، يجب أن تبقى التفاصيل سرية، وتقول، "سوف تعلن النتائج فورا بعد اكتمال العملية برمتها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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