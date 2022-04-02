ما تأثير الليزر على العين وهل يُصيب بالعمى؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أثارت صورة النجم المصري محمد صلاح كابتن منتخب الفراعنة وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي، وهو يعاني من تسليط آلاف أجهزة الليزر نحو وجهه خلال مباراة منتخب مصر الفاصلة أمام السنغال، وخاصة خلال تسديده ركلة الترجيح، ردود فعل واسعة حول العالم بشأن تأثير الليزر على نتيجة اللقاء، وظل السؤال الأكثر إلحاحاً هل يتسبب الليزر بالإصابة بالعمى؟



أكد دوجلاس جونسون، كبير علماء الفيزياء الصحية ومسؤول سلامة الليزر في جامعة تكساس إيه آند إم. والمحاضر المساعد في قسم الهندسة النووية، أنه من غير المحتمل حدوث تلف للعين من الليزر الجيب، ولكنه قد يكون ممكنًا في ظل ظروف معينة، مضيفاً أنه لم تتسبب مؤشرات الليزر الأحمر التي تم “تصنيفها بشكل صحيح” في تلف العين – ولم يتم الإبلاغ عن تلف شبكية العين – ولكن هناك مخاوف حقيقية من الليزر الأخضر يتجاوز بكثير حدود السلامة وفقًا لموقع scientificamerican.

ويعتبر مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية (FDA) التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA) مسؤولاً عن المنتجات الخفيفة، بما في ذلك الليزر، تنظم إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأجهزة وكيفية تصنيفها ووسمها.

وأكدت الإدارة أن أنواعاً معينة من الليزر قد تتسبب في تلف العين إذا سلط عليها مباشرة عن قرب، وهناك احتمالية تسببه في إصابات خطيرة في العين وحرق الجلد وإضعاف رؤية الشخص الذي يتعرض له، وحذرت الإدارة بشأن الإشعاع والمخاطر الأخرى عن خرج الطاقة من الليزر.

وقال دانيال هيويت، مسؤول تعزيز الصحة في مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء: “مع زيادة الطاقة فوق خمسة ملي واط، يتناقص الهامش الزمني للتعرض الآمن ويمكن أن يحدث تلف دائم للعين والجلد بسرعة. ومع ذلك، فإن طاقة خروج مؤشرات الليزر لا تظهر على الفور على الشخص الذي تعرض لها”.

تقدم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نصائح لمساعدة المستهلكين على تحديد منتجات الليزر التي قد تكون خطرة وكيفية استخدام الأجهزة بأمان. تستمر الوكالة في جعل الوعي بسلامة الليزر أولوية حيث أصبحت المنتجات والألعاب التي تحتوي على الليزر أكثر شيوعًا.

ووفقًا لدراسة صدرت في عام 2013 من قبل طب العيون، بمجلة الأكاديمية الأمريكية لطب العيون. حذر الأطباء من التوافر الواسع لهذه الأجهزة، والتي غالبًا ما يتم تسويقها على أنها ألعاب، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في إصابات العين.