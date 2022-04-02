أعراض لنقص وزيادة الكالسيوم بالجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

أكد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في السعودية، أن مقدار الاحتياج اليومي للجسم من الكالسيوم يبلغ (1000 إلى 1200 ملجم) للنساء، فيما يبلغ ألف ملجم للرجال.



وكشف المستشفى، عن 4 أعراض لنقص الكالسيوم في الجسم، وهي: الشعور بتخدير الأصابع وتأخر نمو العظام وتشنجات العضلات وتشوه الهيكل العظمي.

وأشار إلى 5 أضرار لزيادة الكالسيوم بالجسم، وهي: آلام المعدة والإمساك والقصور الكلوي وحصى الكلى وتكلس الأوعية الدموية.