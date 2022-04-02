شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر بالمملكة وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة, وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

أبوظبي في الأول من أبريل توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية الى جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ..وسكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:02 والثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند 20:05 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والمد الثاني عند الساعة 22:34 والجزر الاول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 05:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 34 20 85 30 دبي 35 20 90 20 الشارقة 34 21 85 20 عجمان 34 20 85 20 أم القيوين 32 20 85 20 رأس الخيمة 33 21 60 25 الفجيرة 33 26 55 10 العين 38 21 60 15 ليوا 38 24 80 25 الرويس 33 22 55 15 السلع 37 24 40 10 دلما 31 24 50 25 طنب الكبرى 27 24 85 40 طنب الصغرى 27 24 85 40 أبو موسى 27 24 85 40 - مل -.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلا.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 8 إلى 13 عقد وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل و من 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 15%.

الكويت

مائل للحرارة نهارا إلى حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة.

معتدل ليلا وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.