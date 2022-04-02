مجموعة سواتش: الصبغة الزرقاء "ليست ضارة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بعد أيام من إقبال جنوني من جانب المستهلكين على إصدار اقتصادي لإحدى ساعات أوميغا التابعة لمجموعة سواتش جروب، بدأ بعض المستخدمين الإبلاغ عن مشكلة في الساعة البالغ ثمنها 260 دولاراً، حيث أنها تترك آثار صبغة زرقاء على معصم مرتديها، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.



وذكرت بلومبرغ أنه تم الإبلاغ عن الظاهرة من جانب مشتري الإصدار الذي يحمل اسم "ميشن تو نيبتون" ضمن سلسلة "موون سواتش"، في شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وريديت.

ومن جانبها قالت الشركة إن اللون الذي تتركه الصبغة "ليس ضاراً" وهي "واقعة نادرة للغاية".

وقال ناطق باسم سواتش في رد كتابي على أسئلة من وكالة بلومبرغ إن السبب يرجع إلى "المقدار المرتفع من الصبغات المستخدم لتحقيق نتيجة ألوان قوية".

وقال الناطق ومقره بيل في سويسرا "الصبغة ليست مضرة للجلد وغير سامة، بالتالي هذا الأثر غير مضر بالمرة على مرتديها"، مضيفاً أن لون هذه القطعة لن يتغير أيضاً.

وأضاف "لقد أبلغنا إدارة الجودة بمنشآت الإنتاج بهذه المشكلة، وقامت باتخاذ كل الإجراءات الضرورية في هذا الصدد بالفعل".