ما لا تعرفه عن مرض تضيق الشريان السباتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن تضيق الشريان السباتي، مرض سببه تراكم الترسبات الدهنية المعروفة بـ"اللويحات" التي تسد الشرايين السباتية، التي تنقل الدم إلى العنق ثم الرأس والدماغ.



وأوضحت المؤسسة أن عوامل الإصابة به هي التقدم في العمر، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتدخين، والسِمنة، وارتفاع الكوليسترول.

وتتمثل أعراضه في اضطرابات الكلام والرؤية، والصداع الشديد، والدوار، والخدر، ومظاهر الشلل في الذراعين، والساقين.

ويجب استشارة الطبيب عند ملاحظة الأعراض لتجنب السكتة الدماغية.

ويعالج المرض بأدوية سيولة الدم والمسكنات، مع خفض الوزن، وضبط قيم السكر في الدم وضغط الدم والمواظبة على الرياضة والإقلاع عن التدخين. وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة.