دراسة: تناول الأفوكادو مرة في الأسبوع يحمي القلب من الأمراض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة هارفارد، بأن تناول الأفوكادو، مرة واحدة في الاسبوع يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى الخمس.



يقول باحثون من جامعة هارفارد إن فاكهة الأفوكادو، مليئة بالدهون الصحية التي تخفض الكوليسترول السيئ وتمنع تراكم الترسبات في الشرايين، لذا يوصي الباحثون بتناول الأفوكادو مع الخبز المحمص في الصباح بدلاً من الزبدة أو السمن أو الجبن.

تتبعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أكثر من 110.000 من الرجال والنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 75 عامًا في الولايات المتحدة لمدة 30 عامًا. وتم استجواب المشاركين حول نظامهم الغذائي كل سنتين إلى أربع سنوات. وتمت مقارنة إجاباتهم بالسجلات الطبية في نهاية الدراسة.

قام الباحثون بأخذ المتغيرات مثل السمنة واستهلاك الكحول وحالة التدخين والعمر والظروف الصحية الأساسية الأخرى، بالإعتبار.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا ثمرة أفوكادو كاملة مرة واحدة في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بأي شكل من أشكال أمراض القلب بنسبة 16 ٪ مقارنة بأولئك الذين لم يأكلوا الفاكهة.

كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو بانتظام أقل عرضة بنسبة 21 ٪ للإصابة بأمراض القلب التاجية، التي تنجم عن انسداد الشرايين، والتي تعتبر أحد عوامل الخطر الرئيسية للسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وقد دعت لورينا باتشيكو، الباحثة في جامعة هارفارد التي قادت الدراسة، الأطباء إلى البدء في إخبار المرضى باستبدال بعض الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة، بالأفوكادو، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.