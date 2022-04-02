هل تعد دهون الجسم مؤشراً على الصحة واللياقة؟.. دراسة تجيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حسب دراسة جديدة لجامعة كاليفورنيا، يعاني 1 من كل 4 أشخاص من الذين يتمتعون بالرشاقة، "حالة كامنة" من مشاكل التمثيل الغذائي مثل ضغط الدم والكولسترول، أي أن الوزن ليس مؤشراً وحيداً على الصحة.



وبصيغة أخرى لا تعتبر دهون الجسم المؤشر الوحيد لتقييم الصحة، وتعتمد جهات طبية عديدة 4 مقاييس لتقييم لياقة الجسم ومدى صحته.

القلب

معدّل ضربات القلب أثناء الراحة هو النبض، ويجب أن يكون بين 60 و100 نبضة في الدقيقة. أما معدّل ضربات القلب الصحي أثناء النشاط والحركة فيتراوح في الـ 25 عاماً بين 98 و166، وفي الـ 55 عاماً بين 83 و140. ولقياس ضربات القلب أثناء النشاط يمكن صعود الدرج 5 طوابق ثم الاستراحة دقيقة قبل القياس.

القوة العضلية والتحمل

يوجد نوعان من تقييمات اللياقة العضلية، اختبارات التحمل العضلي، لتقييم القدرة على مقاومة التعب. واختبارات القوة العضلية، لتقييم الحد الأقصى من القوة التي يمكن إنتاجها في عدد محدد من التكرارات.

وتعتبر تمارين الضغط أو البطن أو ثني الركبتين أفضل الاختبارات لقياس قوة العضلات وتحملها.

ويعتبر المقياس المثالي لشاب في الـ 21 تكرار التمرين 40 مرة في دقيقة، والشابة، 30 مرة.

المرونة

تعد المرونة مؤشراً على الوضع الصحي العام لاتصالها بصحة المفاصل والعضلات والأنسجة، وتسبب قلة المرونة الكثير من الآلام المختلفة، في أوتار الركبة، والساق، ومفاصل الوركين، والركبتين، وغيرها.

وتقل المرونة بشكل عام مع التقدم في العمر، وتساعد تمارين التمدد وإطالة العضلات في الحفاظ عليها.

تركيب الجسم

توجد أشكال مختلفة للأجسام، على هيئة الكمثرى، والتفاح، والساعة الرملية، والمستطيل. يُعتقد أن الذي يشبه التفاح ويحمل وزناً أكبر فوق الوركين، معرض أكثر للإصابة بأمراض القلب والسكري.

ووفق مايو كلينك، فإن النساء اللاتي يبلغ محيط خصرهن 35 بوصة أو أكثر، والرجال الذين يبلغ محيط خصرهم 40 بوصة أو أكثر، معرضون أكثر للإصابة بهذه المشاكل.