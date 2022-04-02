دراسة: المشروبات عديمة السعرات تقلل خطر السكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة أن المشروبات التي تحتوي على مواد تحلية قليلة أو عديمة السعرات تساعد الذين يحاولون إنقاص الوزن في تقليل خطر الإصابة بالسكري، أو التحكّم فيه.



ونُشرت الدراسة على موقع شبكة "جاما أوبن نيتوورك" الطبية، وتمت فيها متابعة المشاركين لفترة 12 أسبوعاً، وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، الأولى: تناولت مشروبات السكر العادي، والثانية: تناولت مشروبات محلاة بكسريات بديلة قليلة السعرات أو خالية منها، والثالثة: تناولت الماء.

وقالت الباحثة نيما ماكجلين المشرفة على الدراسة: "التحسينات الصغيرة التي شوهدت مع تناول المشروبات منخفضة السعرات وعديمة السعرات الحرارية تشبه التحسن المرتبط بتناول المياه كبديل للمشروبات السكرية".

وأضافت "تدعم هذه الأدلة استخدام المشروبات قليلة السعرات أو الخالية منها على المدى المتوسط كاستراتيجية بديلة للمشروبات المحلاة بالسكر لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والمعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري أو المصابين به".

وبالنسبة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، يبدو أن "المشروبات قليلة أو عديمة السعرات هي إحدى الأدوات ضمن خطة العلاج الشاملة لإنقاص الوزن أو التحكم فيه السكري".

وينعكس خفض الوزن وضبط السكر بالدم إيجابياً على صحة القلب.