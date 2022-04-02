شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 شخصًا وتضرر عشرات المحلات فى حريق سوق المباركية التراثى بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الكويتية، إصابة 14 شخصا وتضرر عشرات المحلات إثر حريق ضخم اندلع أمس في سوق المباركية التراثى، وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ أحمد النواف، إن الجزء الذى طالته نيران الحريق الضخم سوف يتم إغلاقه لمدة يومين، موضحا أن "الجزء المتضرر من سوق السلاح سوف يتم تأمينه لمدة يومين من قبل الأمن العام والمباحث والقوات الخاصة، مطمئنا أصحاب المحلات بأن ممتلكاتهم فى أيد أمينة"، حسبما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية.

وأكد مصدر فى الإطفاء، أنه سيتم تشكيل لجنة للوقوف على سبب الحريق، مشيرا في هذا السياق إلى أن لجان التحقيق التي يتم تشكيلها عقب هذه الظروف تطلعنا على نتائج مهمة وتحدد الأسباب، وبالتالي يمكن من خلال هذه اللجان تفادي وقوع حرائق مشابهة.

وأشار المصدر إلى أن نحو 60 محلا تضرروا بسبب الحريق، بما يوضح أن الخسائر المادية كبيرة، وأعلنت وزارة الصحة، عن تفعيل خطة الطوارئ في المستشفيات العامة تزامنا مع اندلاع حريق سوق المباركية، مبينة أن طواقم الطوارئ الطبية تعاملت مع 14 حالة ما بين حروق بسيطة وحالات اختناق.