شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعزى كوريا الجنوبية فى ضحايا تحطم طائرتى تدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى، عن خالص تعازيه ومواساته إلى وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية جونج كيونج دو، في ضحايا تحطم طائرتي تدريب تابعتين للقوات الجوية.

وعبر البواردي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم /الجمعة/ - عن تعازيه للشعب الكورى الصديق وأسر ضحايا الحادث الأليم.

يذكرأن، لقى 3 طيارين مصرعهم فى جنوب كوريا الجنوبية، وأصيب آخر، إثر اصطدام طائرتى تدريب تابعتين للقوات الجوية فى الجو وتحطمهما.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال مسؤولون، إن طائرتى تدريب تابعتين للقوات الجوية من طراز KT-1 اصطدمتا فى الجو وتحطمتا فى جنوب كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 3 طيارين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وتحطمت الطائرتان في حقل أرز فى ساتشون، على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب العاصمة سيول، بعد الاصطدام مع بعضهما البعض في الجو.

وتم إرسال أكثر من 30 من رجال الإطفاء والطوارئ إلى موقع التحطم.