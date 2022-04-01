شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يهنئ متابعيه بشهر رمضان ويعلن غيابه إلى عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تهنئة متابعيه بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، مؤكداً غيابه عن منصات السوشيال ميديا طوال شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً "كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك للجميع جعله الله شهر خير وبركة ورحمة، سأغيب عنكم الى عيد الفطر المبارك ان شاء الله، حتوحشوني".



تغريدة موقع تويتر

وسبق وتحدث رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، أمس، عن العلاقة الوثيقة التى تجمع المملكة العربية السعودية بمصر، ومدى قداسة هذه العلاقة ومكانة مصر والمصريين لدى المملكة، حيث كتب تركى على حسابه على موقع فيس بوك "هناك خطوط حمراء عند السعودية والسعوديين ولا شك أن مصر الغالية واحدة من تلك الخطوط التى لا يسمح بالتجاوز عليها ولا تأخر عن الوقوف لجانبها".