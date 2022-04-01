شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم/الجمعة/، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 719 إصابة جديدة، وشفاء 939 حالة ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء 546 ألفًا و39 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1471 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 288 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 891 ألفًا و588 إصابة، كما سجلت شفاء 830 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 868 ألفًا و492 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2302 حالة، وذلك عقب عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 33 إصابة، وأربع حالات وفاة و33 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 501 ألف و738 إصابة، و490 ألفًا و52 حالة شفاء، و6 آلاف و419 حالة وفاة.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 358 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، فيما تماثل 700 شخص للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و319 ألفًا و908 إصابات، والوفيات إلى 25 ألفًا و167 حالة، والشفاء إلى مليونين و282 ألفًا و967 حالة.