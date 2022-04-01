شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مفتى تونس عثمان بطيخ مساء اليوم /الجمعة/ أن اليوم هو المتمم لشهر شعبان، وغدا السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وتابع ملايين المسلمين اليوم رؤية هلال شهر رمضان الكريم، حيث أعلنت بعض الدول الرؤية ، بينما تعذرالبعض عن إعلان الرؤية بسبب تعذر ظهور الهلال، وفى هذا الإطارأعلنت مصر والإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وسوريا والعراق أن غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت كل من سلطنة عمان وأندونيسيا وسلطنة برونأى وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

بدوره، أعلن الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن غدا السبت، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2 إبريل.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريًا حسب الحسابات ألفلكية بعد حدوث الاقتران، مساء اليوم الجمعة 29 شعبان 1443 هجرية، الموافق أول أبريل عام 2022، ويكون وفقًا للحسابات ألفلكية أول شهر رمضان 1443 هو يوم السبت 2 أبريل عام 2022.

وحددت الحسابات الفلكية عدد أيام شهر رمضان 2022 بـ30 يومًا تبدأ يوم 2 أبريل وينتهى يوم 1 مايو 2022.

ليبدأ جموع المسلمين حول العالم صيام الشهرالكريم، حيث يعيش العالم أجواء شهر رمضان ألفضيل بالعادات والتقاليد الغريبة التى يتبعها عدد من الدول خلال شهر رمضان الكريم، بداية من استطلاع هلال رمضان، وتعليق الزينات فى شوارع العواصم والمدن وصلاة الترأويح فى المدن العربية والأجنبية فى ظل عادات وتقاليد الشعوب المختلفة.