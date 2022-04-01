شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: غدا السبت أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ليبيا، عن أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتابع ملايين المسلمين اليوم رؤية هلال شهر رمضان الكريم، حيث أعلنت بعض الدول الرؤية ، بينما تعذرالبعض عن إعلان الرؤية بسبب تعذر ظهور الهلال، وفى هذا الإطارأعلنت مصر والإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وسوريا والعراق أن غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت كل من سلطنة عمان وأندونيسيا وسلطنة برونأى وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

بدوره، أعلن الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن غدا السبت، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2 إبريل.



ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريًا حسب الحسابات ألفلكية بعد حدوث الاقتران، مساء اليوم الجمعة 29 شعبان 1443 هجرية، الموافق أول أبريل عام 2022، ويكون وفقًا للحسابات ألفلكية أول شهر رمضان 1443 هو يوم السبت 2 أبريل عام 2022.