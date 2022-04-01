شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة المسجد النبوى تعلن عودة الصلاة فى الحرم القديم لجميع الزوار والمصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى - من خلال الخطة التشغيلية التى وضعتها فى شهر رمضان المبارك لهذا العام - عودة الصلاة فى الحرم القديم لجميع الزوار والمصلين ابتداء من اليوم مع استمرار تخصيص الدخول للروضة الشريفة بالحجز عبر تطبيق "توكلنا أو اعتمرنا"، مؤكدة سعيها فى تقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدى المسجد النبوى وإبراز الجهود الكبيرة التى تقدمها الدولة فى خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوكالة هيأت المسجد النبوى وسطحه وساحاته لاستقبال الزوار والمصلين لتمكنهم من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة وسكينة، موضحة أن الزيارة متاحة لعموم الزوار من جوار المرفق رقم 205 وصولا لباب السلام والخروج من باب البقيع، أما فترة بعد الظهر وبعد التراويح للرجال بكامل الطاقة المتاحة للروضة ونقطة الفرز والتجمع مقابل باب 38 والدخول من باب 40 والخروج من باب جبريل.



وأضافت الوكالة أنه تم تخصيص الزيارة للنساء فى الفترة الصباحية بكامل طاقة الروضة الشريفة التى تتسع إلى 450 زائرة فى الفوج الواحد والوصول عبر نقطة التجمع أمام باب 24 شمالا وباب 37 شرقا وجنوبا، مشيرة إلى أن إجمالى عدد التفويجات للصلاة فى الروضة الشريفة 35 تفويجة وعدد المصلين 16 ألف مصلٍ ومصلية يوميا.. داعية الجميع الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد تلافيا للازدحام على نقاط الفرز.



وفيما يخص تنظيم الحشود، أوضحت الوكالة أن التفويج سيكون للتوسعة السعودية الأولى، يليها الثانية والسطح، ثم الساحات وعند امتلاء الساحات يتم التحويل للساحة الغربية الجديدة والساحة المجاورة للبقيع والساحة الممتدة لباب الملك فهد فى الجهة الشمالية، حيث تم استحداث مسار من امتداد جادة قباء والجهة الجنوبية إلى الساحة الغربية الجديدة، مؤكدة على الجميع التعاون بعدم الصلاة فى الممرات وعدم اصطحاب ما يمنع من أغراض وأمتعة ومتابعة المرافقين من صغار السن، كما تم تخصيص 12 مصلى للأشخاص ذوى الإعاقة بالقرب من أبواب المسجد النبوى و100 كرسى متحرك واستمرار النقل باستخدام عربات الجولف وكذلك مصلى مخصص مجهز بلغة الإشارة.