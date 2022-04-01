شكرا لقرائتكم خبر عن دول أعلنت السبت أول أيام شهر رمضان الكريم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع ملايين المسلمين اليوم رؤية هلال شهر رمضان الكريم، حيث أعلنت بعض الدول الرؤية، بينما تعذر البعض عن إعلان الرؤية بسبب تعذر ظهور الهلال، وفى هذا الإطارأعلنت الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وسوريا والعراق أن غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت كل من سلطنة عمان وأندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويعد صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، كتبه الله على المسلمين أياماً معدوداتٍ يمتنع فيه المسلم عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى. فهو من أعظم الطاعات التي يُتقرَّب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويثاب المسلم عليه ثواباً لا حدود له، وبه تغفر الذنوب، وبه يقي الله العبد من النار، وبه يستحق العبد دخول الجنان من باب خاص أُعدَّ للصائمين، وبه يفرح العبد عند فطره وعند لقاء ربه.

ويعد الصيام مدرسة صحية وتربوية واجتماعية، مبنية على الصبر، ومخالفة النفس، وكسر الشهوة واحترام النظام، والتزام الجماعة والإحسان إلى الفقراء، ومواساة المساكين والمحتاجين، وتطهير الروح والانشغال بلذة العبادات من صلاة وذكر، وقيام واعتكاف وتلاوة للقرآن الكريم.