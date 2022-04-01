شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأردن اليوم الجمعة أن الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، حسبما ذكرت سكاى نيوز، هذا وقد أعلنت البحرين أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، هذا وقد أعلنت دولة الكويت أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، هذا وقد أعلنت السعودية اليوم الجمعة أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرالديوان الملكى والذى أعلن رسميا أن غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

كما أعلنت الإمارات اليوم أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية، كما أعلنت سلطنة عمان اليوم عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشهر شعبان، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.