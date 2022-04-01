شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن فتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية اليمنى أحمد عوض بن مبارك أن هناك ترتيبات لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر فى مدينة تعز حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".‎

وأوضح بن مبارك أن ذلك يأتى "انسجاماً مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية فى دعم أية جهود تخفف من المعاناة الإنسانية"، وفى ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية فى الرياض والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل".

وأضاف فى بيان نشرته صفحة الوزارة فى "فيسبوك" أنه تلقى "توجيهات من الرئيس للتعاطى بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر فى مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا التى تسببت بها الحوثيين".