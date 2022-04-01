شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال فى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحى فى مدينة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الشاب أحمد يونس صدقى الأطرش (29 عامًا)، استشهد بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليه، فى شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة الشاب الأطرش بالرصاص الحي في الرأس، ونقل الى مستشفى الخليل لتلقي العلاج، وأعلن عن استشهاده لاحقًا متأثرًا بإصابته البليغة.

كما اصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا.

يذكر أن الشهيد الأطرش هو أسير محرر، أمضى 6 سنوات في معتقلات الاحتلال.