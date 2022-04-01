شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفعل خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت وكالتا شؤون المسجد الحرام والشؤون النسائية خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام، وذلك بتجهيز كاونترات خاصة بخدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، سيتم من خلال هذه الكاونترات تقديم العديد من الخدمات لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام، إلى جانب خدمة إرشاد التائهين للوصول إلى وجهتهم المطلوبة كخدمة أساسية، موظفين من خلالها التقنيات الذكية من خلال إضافة عدد من الباركودات والخرائط التفاعلية، وعدد من الإصدارات التي تقدمها الرئاسة للمعتمرين والمصلين وبعدة لغات، بما يضمن تقديم الخدمة اللازمة لهم بما يحقق أداء نسكهم بكل راحة وسهولة.

كما أنه روعي في توزيعها على مواقع مختلفة داخل المسجد الحرام استفادة أكبر عدد من قاصدي وقاصدات المسجد الحرام من هذه الخدمة.