شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق جزئى فى مبنى وزارة الكهرباء بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فى الكويت، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق جزئى فى إحدى إدارات الوزارة فى المبنى الرئيسى، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء والطوارئ التابعة للوزارة وقامت بعمل اللازم وتم إخماد الحريق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته "الأنباء" الكويتية، جار العمل على إعادة الوضع كما كان عليه ولم يسفر الحريق عن أي أضرار بشرية وانحصر فى بعض الخسائر المادية المحدودة وجميع وثائق الإدارة محفوظة إلكترونيا.

من جهته شكل وزير الكهرباء والماء علي الموسى لجنة تحقيق حول الحريق مدتها أسبوعين للوقوف على أسباب الحادث.

وقالت مصادر مطلعة إن الحريق كان محدودا ووقع في إحدى ادارات قطاع شبكات النقل وتمت السيطرة عليه من قبل قوة الإطفاء العام.