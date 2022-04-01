شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الكويتى: إغلاق الجزء المتضرر من سوق المباركية التراثى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ أحمد النواف، إن الجزء الذى طالته نيران الحريق الضخم الذى اندلع فى سوق المباركية التراثى سوف يتم إغلاقه لمدة يومين.

وأضاف النواف فى تصريح نقلته "الأنباء" الكويتية، أن الجزء المتضرر من سوق السلاح سوف يتم تأمينه لمدة يومين من قبل الأمن العام والمباحث والقوات الخاصة، مطمئنا أصحاب المحلات بأن ممتلكاتهم في أيد أمينة.

وقد حضر أيضا إلى موقع الحريق كل من نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

إلى ذلك أكد مصدر في الإطفاء أنه سيتم تشكيل لجنة للوقوف على سبب الحريق، مشيرا في هذا السياق إلى أن لجان التحقيق التي يتم تشكيلها عقب هذه الظروف تطلعنا على نتائج مهمة وتحدد الأسباب، وبالتالي يمكن من خلال هذه اللجان تفادي وقوع حرائق مشابهة.

هذا، وتمكن نحو 200 رجل إطفاء، من محاصرة النيران الضخمة التي اندلعت في سوق المباركية التراثي حيث استعانت فرق الإطفاء بآلياتها ومعداتها فيما جاءت الخسائر المبدئية باحتراق عشرات المحلات المتجاورة، التي قال عنها مصدر إطفائي إنها وصلت إلى نحو 60 محلا بما يوضح أن الخسائر المادية كبيرة.

من جهت قال ضابط العلاقات العامة في القوة المقدم رضا السلمان إن البلاغ عن الحريق ورد إلى القوة الساعة 3.20 عصرا، وطال في البداية 20 محلا قبل ان تنتشر النيران نظرا إلى التصاق المحلات ببعضها البعض والتي يحتوي معظمها على بضائع من العطور والجلود اضافة إلى ان سقف المحلات في السوق جعل النار تمتد بصورة كبيرة وسرعة هائلة كونها تراثية.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة أمس الخميسعن تفعيل خطة الطوارئ في المستشفيات العامة تزامنا مع اندلاع حريق سوق المباركية، مبينة ان طواقم الطوارئ الطبية تعاملت مع 14 حالة مساء أمس ما بين حروق بسيطة وحالات اختناق.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند، في تصريح، بأنه تم نقل 4 اصابات إلى المستشفى وواحدة إلى مركز البابطين للحروق والتجميل، فيما تم إسعاف 9 حالات في موقع الحدث وجميعها بحالة مستقرة.