شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة الجمعة، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التى فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة فى القدس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس أن نحو 35 ألفا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب قبلة المسلمين الأولى.

وشهدت البلدة القديمة بالقدس انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، التى ضيقت على المصلين والوافدين من خلال تفتيشهم أو احتجاز هوياتهم والتدقيق فيها.

كما احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من النسوة والأطفال عند منطقة باب العمود خلال توجههم للصلاة في المسجد الأقصى.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال، وقد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب مقدسي أثناء توجهه لأداء الصلاة في الأقصى.

وتتزامن الدعوات لإحياء صلاة الفجر في ظل استمرار السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، وفي الوقت ذاته التضييق على المصلين والوافدين إليه، وإصدار أوامر إبعاد عنه للعديد من الفلسطينيين، بهدف إفراغه مع حلول شهر رمضان.

ويتوقع أن تتضاعف أعداد المصلين التى تؤم المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر خلال الشهر الفضيل، رغم تشديدات الاحتلال.

وكان مجلس الإفتاء الأعلى دعا إلى شد الرحال إلى مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.

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