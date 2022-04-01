شكرا لقرائتكم خبر عن جموع المصلين يؤدون آخر صلاة جمعة من شهر شعبان فى المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت جموع المصلين اليوم الجمعة، من مواطنين ومقيمين وزوار صلاة الجمعة فى المسجد النبوى الشريف فى آخر جمعة من شهر شعبان لهذا العام 1443هـ.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شهد المسجد توافد المصلين منذ وقت مبكر وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته والسطوح بالمصلين وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والسكينة والطمأنينة وتشرفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك وأن يعينهم على قيامه وصيامه وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.

وقامت جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ خططها التشغيلية التي تعتمد على تكامل الخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية والصحية والإسعافية والمرورية والأهلية بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية وما حولها من أجل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوي وتوفير أفضل الخدمات لهم.

من جهتها تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تقديم أعمالها للمصلين والزوار بعد إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد النبوي والجوامع والمساجد مع الاستمرار بالالتزام بلبس الكمامة فيها، إذ تكثف الوكالة أعمالها وجهودها اليومية في أروقة المسجد النبوي وساحاته بالتطهير والتعقيم المستمر على مدار الساعة، لتهيئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلين، من خلال استخدام أحدث التقنيات لاستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة والوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة زوار المسجد النبوي.