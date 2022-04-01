شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وسلوفينيا تبحثان تعزيز التعاون بالمجالات السياسية والبرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش اليوم الجمعة، مع رئيس الجمعية البرلمانية لجمهورية سلوفينيا إيغور زورتشيتش، سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية، وأيضاً المجالات ذات الإمكانات المستقبلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن اللقاء بحث أيضا سبل تعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وثمن غباش المشاركة الفاعلة لجمهورية سلوفينيا في معرض إكسبو 2020، وجناحها الذي يمثل الاستدامة في هذا الحدث العالمي الذي أتاح الفرصة لمختلف دول العالم للتعرف على مختلف الثقافات والابتكارات والتوجهات المستقبلية لمختلف الدول.

من جانبه، أكد إيغور زورتشيتش أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية، ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا الهامة، التي تهم الطرفين، ودعم المواقف المشتركة بين البرلمانيين في المحافل البرلمانية الدولية، والوصول إلى مستوى يتناسب مع التعاون الحكومي بين البلدين.