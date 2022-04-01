شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى جوبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الجمعة، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بجنوب السودان.
ويرافق دقلو في زيارته، وفد يضم وزير الدفاع المكلف الفريق الركن يس إبراهيم، ووزير الطاقة والنفط المكلف المهندس محمد عبد الله محمود، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية المعنية بالترتيبات الأمنية لاتفاقية سلام جنوب السودان.
وتأتي زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق إلى جوبا في إطار استكمال المشاورات بشأن بروتوكولات الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاقية السلام المنشطة لجمهورية جنوب السودان.
يذكر أن الخرطوم استقبلت الاسبوع الماضي وفدا من حكومة جنوب السودان بقيادة مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، الذي سلمه الخرطوم رد حكومته بشأن المقترحات التي عرضتها لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.