شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى جوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الجمعة، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بجنوب السودان.