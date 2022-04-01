شكرا لقرائتكم خبر عن مرحب شهر الصوم.. الدول الإسلامية تتحرى هلال شهر رمضان مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحرى اليوم الجمعة الدول الإسلامية هلال شهر رمضان، حيث تفصلنا ساعات قليلة، عن إعلان رؤية الهلال، وبدء أول أيام الشهر الفضيل.

وفى السعودية، دعت المحكمة العليا السعودية إلى تحرِّى رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ اليوم الجمعة.

وحثت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"" من يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

كما دعت المحكمة من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان الُمشكلة في المناطق لهذا الغرض.

أما في لبنان، فأعلنت دار الفتوى اللبنانية، استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر أبريل والتاسع والعشرين من شهر شعبان.

وأضافت أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان سيجري اتصالات ومشاورات بعد غروب شمس اليوم الجمعة المقبل مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال.

وفى الإمارات، دعت لجنة تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك فى الإمارات العربية المتحدة إلى تحرِّى رؤية الهلال مساءَ الجمعه التاسع والعشرين من شهر شعبان، الموافق الأول من شهر أبريل.

وذكرت اللجنة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إنها ستجتمع اليوم الجمعة، بعد صلاة المغرب، وذلك في دائرة القضاء فى أبوظبى، داعية جميع المحاكم الشرعية في الدولة لتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها.

وفى الجزائر، ستتحرى دولة الجزائر هلال الشهر الفضيل مساء الجمعة الموافق الأول من شهر أبريل 2022 للإعلان عن موعد بداية شهر رمضان المبارك، حيث تشير التوقعات الفلكية إلى إمكانية ظهور هلال شهر رمضان المبارك في سماء الجزائر يوم 1 أبريل من العام 2022، وبالتالي يكون يوم السبت 2 أبريل هو أول أيام الشهر الفضيل في الجزائر.