شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 60 إصابة جديدة بكورونا.. والجزائر 9 حالات فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 60 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أى حالات وفاة لليوم الثامن على التوالى، وتسجيل 9 إصابات جديدة، فضلا عن تماثل 9 مرضى للشفاء.

ففي الجزائر قالت الصحة الجزائرية، في بيان لها، الخميس، إن إجمالي الحالات المصابة بلغ 265 ألفا و671 حالة، من بينها 9 إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و288 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند 6 آلاف و874 حالة ، فيما يتواجد حاليا 5 مرضى في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن 41 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٧ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي. وكانت السلطات الجزائرية أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

أما في المغرب فقالت وزارة الصحة المغربية إنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.163.274 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 6343 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.282.864 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان أنه لم تسجل أي وفيات جديدة بالفيروس ليثبت العدد الإجمالي في 16.060 ، بينما تم تسجيل 31 حالة شفاء إضافية ليصل اجمالى حالات التعافي إلى 1.146.563.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن 11343 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.



وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6144610 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24788316 شخصا حتى الخميس، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23261525 شخصا حتى الخميس.

وأضاف البيان أن 1224 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 2061 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية. يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.