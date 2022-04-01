شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: المقترح الأممى بشأن الهدنة فى اليمن قد يكون الخطوة الأولى نحو وقف شامل لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في اليمن في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، يوم الخميس، أن الوزير الأمريكي "شكر عمان على دعمها في ما يخص العديد من القضايا، وخصوصا في اليمن".

وأضاف البيان أن بلينكن "شجع على بذل المزيد من الجهود لحشد الدعم لهدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في اليمن.

واعتبر بلينكن أن "مقترح الأمم المتحدة بشأن الهدنة قد يكون الخطوة الأولى نحو وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة شاملة أكثر".