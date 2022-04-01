شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم التيار الصدرى يدعو لتشكيل "حكومة أغلبية وطنية" دون كتلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية.

وقال الصدر، الذي تحتل كتلته الأغلبية في البرلمان العراقي، في بيان إن "نعمة أنعمها الله علي أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر، ثم من علي بأن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنية (إنقاذ الوطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع، ولن أستغني عن ذلك، والحمد لله رب العالمين... فأزعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون"

وأضاف "حتى لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال المعظم".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، دعا الأحد الماضي، القوى السياسية إلى إعادة حساباتها والعمل على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، مؤكدا أنه لا يمكن لحكومة تصريف أعمال ترجمة آمال وطموحات الشعب العراقي في ظل أزمة عالمية تنعكس تداعياتها على كل دول العالم.