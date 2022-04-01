شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا غالبيتهم من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 11 فلسطينيًا، مُعظمهم من القدس، فيما أبعدت شابًا فلسطينيًا آخر عن المسجد الأقصى لمدة 15 يومًا.

وقال شهود عيان إن من ضمن المعتقلين من القدس، الناشط محمد أبو الحمص، وتم اعتقاله خلال تواجده في حي الشيخ جراح حيث يواجه أهالي الحي التهجير القسري مقابل إحلال مستوطنين محلهم.

وقالت مصادر مقدسية إنه تم اعتقال ثمانية شبان آخرين ستة منهم من بلدة العيزرية جنوب القدس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت شابين فلسطينيين من بلدة قباطية بالضفة الغربية خلال تواجدهما داخل الخط الأخضر.