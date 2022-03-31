شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وتشاد يؤكدان أهمية أمن واستقرار الحدود المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السودان وتشاد بأداء القوات المشتركة السودانية التشادية وأهمية أمن واستقرار الحدود المشتركة وتنمية التجارة الحدودية، وأكدا حرصهما على إرساء الأمن والاستقرار في السودان وفى منطقة بحيرة تشاد وعلى مستوى دول الساحل.

وأصدر الجانبان السودانى والتشادى، بيانا مشتركا في ختام زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى انجامينا، ومباحثاته مع الفريق أول محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكري الإنتقالي فى تشاد.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الثنائية وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي توحد البلدين وشعبيهما.

وتداولا بشأن الوضع الأمني ​​والإنساني على الحدود التشادية السودانية، وشددا على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا لما فيه مصلحة استقرارها واستقرار المنطقة.

ودعا الجانبان إلى تنشيط عمل اللجنة الوزارية المشتركة وانعقاده في أقرب فرصة ممكنة.

وتم التداول حول مختلف قضايا التعاون الاقتصادي، بغرض فتح آفاقا اقتصادية وتجارية جديدة يمكن أن تعزز الاستثمارات في القطاعات التي تمتلك فيها تشاد والسودان ميزات واضحة، لاسيما مجالات النقل والتكنولوجيا والتجارة والزراعة في ظل الأوضاع غير المستقرة للأمن الغذائي في العالم والمنطقة.

واتفق ديبي والبرهان على تبادل الخبرات والاتصالات فيما يخص تنفيذ عملية الانتقال السياسي الجارية في البلدين الشقيقين تشاد والسودان.