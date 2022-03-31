شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين اقتحام عضو فى الكنيست الإسرائيلى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقدام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى المُبارك اليوم الخميس، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تُعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولى".

وشدد المتحدث على أن "المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".