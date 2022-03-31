شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق 150 حافلة لنقل المصلين من وإلى المسجد النبوى خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة تطوير المدينة المنورة الخطة التشغيلية لمنظومة النقل الترددى لنقل المصلين من وإلى المسجد النبوى خلال شهر رمضان المبارك، والتى خصصت لها 150 حافلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت أنها خصصت 7 محطات للحافلات هى، الاستاد الرياضى، وحى سيد الشهداء، وحى الخالدية، ومحطة العالية، والجامعة الإسلامية، وقطار الحرمين السريع، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز.

ولفتت إلى أن مواعيد الخدمة ستكون من 3 عصرا حتى بعد صلاة التراويح بساعة من 1-19 رمضان، ومن 19 -30 رمضان من 3 عصرا حتى بعد صلاة القيام بنصف ساعة، وفي يوم الجمعة تبدأ من 10 صباحا

وبينت أن أسعار الخدمة للاتجاه الواحد 3.45 ريال لمسارات الأحياء، و11.50 ريال لمساري محطتي القطار والمطار.