شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واليونان توقعان برنامجا للتعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان اليوم /الخميس/ على برنامج التعاون العسكرى لعام 2022 - 2023 الذى يركز على عقد التمارين المشتركة والتنسيق فى مجال التدريب وتبادل الخبرات بين الجانبين بهدف تطوير وتأهيل القدرات البشرية ورفع كفاءة الخبرات العسكرية والفنية التي تمتلكها القوات المسلحة في كلا البلدين.

جاء ذلك في ختام أعمال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين الإمارات واليونان اليوم في أبوظبى، بحسب وكالة أنباء الإماراتية (وام).



ترأس الاجتماع مدير الشئون الدولية بوزارة الدفاع الإماراتية العميد الركن طيار محمد بطى المزروعى، وعن الجانب اليونانى العميد نيكولاوس خوليفاس مدير إدارة العلاقات الدولية في هيئة أركان الدفاع الوطنى.



وبحث الجانبان ،خلال الاجتماع، علاقات التعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعى والعسكرى وسبل تنميتها بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين، كما استعرض الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.